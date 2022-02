Entra in servizio il nuovo medico a Montopoli, sindaco Capecchi: "Disservizi devono essere risolti"

Il nuovo medico esercitante nel Comune di Montopoli in val d’Arno, Dott.ssa Sara Gelo Signorino, prende servizio ufficialmente oggi, martedì 1 febbraio.

"Sono sinceramente dispiaciuto – dichiara il sindaco Giovanni Capecchi – per i momenti di incertezza in cui si sono trovati molti nostri concittadini in questi ultimi mesi. Come amministrazione ci siamo attivati prontamente presso la sedi competenti dell’ASL e della Regione. Mi auguro che con questo passaggio tutto si risolva e che venga garantita la nostra sanità territoriale, fondamentale strumento per tutelare la salute di tutti noi".

L’impegno del sindaco e dell’amministrazione, in questo senso, non si fermano qui. "Alla luce dei disservizi che si sono verificati per molti dei nostri concittadini e che mi sono stati segnalati – conclude il primo cittadino – ho provveduto personalmente a scrivere ai soggetti competenti dell’ASL e della Regione Toscana chiedendo che venga posto rimedio e invitandoli anche a un incontro per un confronto".

Da oggi i cittadini potranno scegliere il nuovo medico. Come?

Si potrà utilizzare l’Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone al seguente link: http://servizi.toscana.it/?tema=salute, a cui si accede alla funzionalità di scelta del nuovo medico tramite tessera sanitaria attiva oppure con il sistema di identità digitale SPID.

Altrimenti, tramite l’App SmartSST della Regione Toscana, disponibile e scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet. In alternativa, i cittadini possono recarsi ai Totem PuntoSI, disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata a Castelfranco di Sotto - centro amministrativo operativo, viale 2 Giugno 37 (piano terra) oppure fissare un appuntamento per effettuare la scelta del nuovo medico telefonando al numero unico aziendale 055545454 (tasto 2) o recandosi presso le farmacie o gli sportelli Cup territoriali. Il numero unico aziendale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30, il sabato e i prefestivi dalle 7.45 alle 12.30. È possibile inoltre effettuare la scelta del nuovo medico anche tramite email all’indirizzo dedicato inviando l’apposito Modulo cambio medico di famiglia con allegato la copia di un documento di identità valido. (modulo scaricabile da: https://uslcentro.toscana.it/images/Modulistica/Medico_e_Pediatra_di_famiglia/TPX_5093_scelta_cambio_medico_edit.pdf e indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it)

Tutte le informazioni necessarie possono comunque essere trovate QUI

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa