Escrementi lanciati contro turisti nei vicoli carbonai di San Miniato

Due turisti che passeggiavano nei vicoli carbonai che costeggiano il borgo di San Miniato sono stati bersaglio di due vandali, i quali hanno tirato loro dall'alto degli escrementi in testa e sulle spalle. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno' di oggi (il fatto è di domenica scorsa), fornendo le parole della testimone del fatto, una ex insegnante volontaria nell'associazione Moti Carbonari - ritrovare la strada, dedita alla pulizia e alla manutenzione di stradine e corti usate in passato dai residenti del centro storico. Il gesto inaudito potrebbe aver fatto partire una denuncia.