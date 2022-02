La storia della Festa dell'Unicorno con i 'Nerd Imparati'

La divulgazione dei ragazzi di Nerd Imparati non si ferma, ma anzi propone sempre nuovi argomenti e collaborazioni, che spaziano davvero in ogni ambito. Nella fattispecie, la puntata del 1° Febbraio sarà totalmente incentrata sul fantasy “di casa nostra”!

Saranno, infatti, ospiti della diretta alcuni organizzatori della Festa dell’Unicorno, evento che, dall’ormai lontano 2005, anima e rende magico il luglio vinciano e che ha raggiunto una risonanza veramente importante, tanto da essere conosciuto sia in Italia, sia all’estero: questa crescita si è riflessa nella presenza di ospiti veramente speciali, come Cristina d’Avena e Giorgio Vanni, fino agli attori di saghe come Harry Potter, il Signore degli Anelli e Game of Thrones.

La festa, che, appunto, si svolge nel bel borgo di Vinci, ha avuto luogo ininterrottamente dal 2005 al 2019 compresi, mentre gli ultimi due anni, segnati dall’incombenza delle norme anti-contagio, hanno costretto l’evento ad uno stop; tuttavia, non sono mai venuti meno l’entusiasmo e l’impegno degli organizzatori, che hanno approfittato del periodo, per pensare a nuovi miglioramenti e a nuove idee, in modo da rendere l’esperienza dei visitatori ancora più magica ed immersiva!

Insomma, spettacoli di ogni tipo, uniti alla presenza di streghe, maghi, draghi e folletti sono all’ordine del giorno, in ogni momento della festa!

Ma non vogliamo darvi altri spoiler: se siete interessati alla nascita della festa, ed a come ogni anno è stata organizzata, potete seguire la live dei ragazzi di Nerd Imparati martedì 1° febbraio alle 21:15 sulla piattaforma Twitch raggiungibile all’indirizzo https://www.twitch.tv/nerd_imparati.

In caso il 1° febbraio aveste da fare, non ci saranno problemi: potete vedere le repliche sul canale Youtube di Nerd Imparati raggiungibile dal link https://www.youtube.com/channel/UCyP6Cchz1ZIZSlEKojURVHw, oppure cercando Nerd Imparati su Youtube (la replica viene solitamente caricata 2 giorni dopo la diretta).

Potete seguire Nerd Imparati anche su Facebook ed Instagram, dove pubblicano tutti le loro collaborazioni e i loro aggiornamenti.

Fonte: Ufficio stampa