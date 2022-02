Furto di tartufi a Montaione, denunciati in 5

Furto di preziosi tartufi in delle tartufaie controllate e con diritto di raccolta riservata. I carabinieri forestali di Empoli sono giunti a denunciare cinque uomini, traditi dalle immagini della videosorveglianza.

Erano stati segnalati dai proprietari accessi nelle loro aree private di persone non autorizzate. Le telecamere agli accessi delle tartufaie a Montaione avevano cartelli per segnalare la loro presenza, ma ciò non ha fermato chi era giunto per appropriarsi dei tartufi.

Ricordiamo che le tartufaie controllate con raccolta riservata risultavano regolarmente autorizzate dal Comune di Montaione, pertanto di libero accesso soltanto a persone che avevano il permesso della proprietà, e i tartufi che vi si rinvengono sono di proprietà del titolare del diritto di raccolta, come stabilito dalla Legge regionale n. 50 del 1995.

Perciò i carabinieri forestali assieme ai militari della vicina stazione di Gambassi Terme si sono accertati della presenza di 5 persone con tanto di vanghetto e cane sciolto al guinzaglio mentre cercavano in quelle zone i preziosi diamanti della terra. Da lì la denuncia per furto.