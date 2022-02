Incendi in notturna in Toscana, i vigili del fuoco salvano la situazione

Due incendi in notturna nei pressi di case abitate in Toscana.

A Quarrata i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti poco dopo le 4 in via Venezia, località Casini, per un incendio che ha coinvolto la soffitta di una abitazione. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme all'abitazione stessa. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle 6 di questa mattina.

Incendio a Porcari

Andiamo invece in provincia di Lucca. Intorno alle 4:15 i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in via Galgani a Porcari, per un incendio sviluppatosi stavolta in un annesso agricolo vicino a una casa. L'intervento della squadra VF ha permesso di domare le fiamme e di confinarle all'interno dell'annesso, evitando così il propagarsi alle strutture vicine. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle 8 di questa mattina.