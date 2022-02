Incendio a una pensilina del bus inutilizzata, intervento risolto

Oggi a Firenze, poco dopo le 13, è partito un principio di incendio in una pensilina tra Porta al Prato e Piazza Vittorio Veneto, subito domato dai Vigili del fuoco, che ringraziamo.

La pensilina, attualmente inutilizzata e chiusa, in attesa di essere messa in servizio dopo la modifica strutturale del sistema delle linee extraurbane che dovranno convergere in Piazza Vittorio Veneto, non era quindi in servizio e non veniva utilizzata dai passeggeri e dagli autisti.

Autolinee Toscane ha preso in consegna la pensilina a metà novembre scorso, dopo il subentro del nuovo gestore, ma l’immobile, per molti mesi ben prima del subentro, è stato utilizzato come riparo da clochard che lì avevano depositato beni e rifiuti.

Autolinee Toscane, appreso dell’incendio e verificate le condizioni dei locali, ha attivato tutte le procedure del caso e darà piena collaborazione per supportare le indagini relative alle cause che hanno innescato e prodotto l’incendio e interverrà quanto prima per eleminare i rifiuti presenti e bruciati sul posto, nonché alle riparazioni della parte della struttura danneggiata, per ripristinarne la funzionalità per il futuro utilizzo.

Fonte: Autolinee Toscane