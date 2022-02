Jill Cooper coach per un giorno a Ponsacco: come partecipare all'evento sportivo

Tutto pronto a Ponsacco per un grande evento di sport con la famosa coach americana Jill Cooper.

Il 12 Febbraio infatti la nota star del fitness darà vita ad un evento sportivo unico che vedrà coinvolte le strade, i parchi cittadini e la Palestra Iacopini. Un evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale che, come dichiarato dall’assessore allo sport Francesco Vanni, in questo momento particolarmente difficile per lo sport sta dando il proprio sostegno alle realtà sportive del territorio sostenendo ed incoraggiando le varie iniziative che le vengono proposte.

Assessore allo Sport Francesco Vanni e Manila Ferretti

La Top Trainer Manila Ferretti, in collaborazione con la Podistica Ponsacco, sarà l’organizzatrice della giornata. La trainer nonostante il periodo "storico" ha fatto di tutto per regalare al suo paese un po' di energia positiva con questo evento unico in Valdera. L’evento si aprirà con una camminata all’aria aperta con le cuffie, passando per il centro storico e non solo, per poi chiudere con una masterclass di superjump dove non mancheranno sorrisi e gioia!

L’appuntamento è quindi previsto per sabato 12 Febbraio alle ore 12.30 davanti la Palestra Iacopini.

Per prenotarsi basta contattare Manila Ferretti – 3475357232.

Fonte: Comune di Ponsacco