Manutenzione strade di campagna pontederesi: lavori a Treggiaia, Montecastello e Romito

Sono in corso in questi giorni gli interventi di manutenzione ordinaria sulle vie vicinali pubbliche e le strade bianche nel territorio comunale di Pontedera. La prestazione di servizio è stata affidata dal Comune alla Unione Montana Alta Val di Cecina, "Ritenendo prioritaria la manutenzione, sistemazione e conservazione delle strade vicinali, in considerazione dell’importanza della viabilità secondaria rurale, sia a fini agricoli, turistici, che di salvaguardia del territorio", per un importo di poco inferiore a 5mila euro.

Si sta procedendo col taglio della vegetazione a fianco della strada, il ripristino delle fossette e lo spianamento delle buche. Le zone interessate sono via dal Monte, via del Salcione e via Montericci a Treggiaia (in queste ultime due strade vige sempre l'accordo con il privato), via dei Logacci e via di Fontebuona a Montecastello e via dello Striscione a Romito.

"Come stabilito in estate, abbiamo affidato la prestazione di servizio alla Comunità Montana, soggetto con specifica esperienza in campo di ripristini e manutenzioni di strade boscate, per gli interventi ordinari delle principali vie vicinali del territorio per l’anno 2021, con i lavori da svolgere nelle prime settimane del 2022", ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli. "L’affidamento comprendeva anche la fornitura del materiale per compiere i lavori, che invece forniamo noi direttamente e con quel risparmio è stato possibile intervenire in maniera più consistente. Da quest'anno - conclude Belli - sigleremo una convenzione triennale di gestione con l'Unione Montana, che vedrà impegnate risorse, sia comunali che regionali, per una media di circa 23mila euro annue, su interventi straordinari progressivi dal 2022 al 2024."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa