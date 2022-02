La Mesticheria di Empoli festeggia 85 anni di attività: una targa al merito

Ancora una famiglia che apre la propria attività nella città di Empoli e mette radici, dopo il centenario festeggiato pochi giorni fa per Creazioni Imola. La ‘Mesticheria’ in Empoli di Alfiero Parri in via Ridolfi, festeggia 85 anni di lavoro ininterrotto, portato avanti con passione, impegno e attenzione ai propri clienti.



Fu il nonno paterno, Angelo Guido Giuseppe Parri a fondare la mesticheria a Empoli, il 14 luglio 1936 e con la rara qualifica per Regio Decreto di ‘mesticatore’.

Negli anni Ottanta, Alfiero, prese le redini della ‘bottega’ sempre nella sede storica dove continua ancora oggi a lavorare.

L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere questo lungo e importante percorso con una targa in segno di gratitudine ‘per la serietà, la dedizione e l’attenzione alla clientela’, che è stata consegnata questo pomeriggio, primo febbraio, dal vice sindaco, Fabio Barsottini e dall’assessore alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa