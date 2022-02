È Miaomiao Huang la prima giornalista toscana di origine cinese

Si chiama Miaomiao Huang ed è la prima giornalista cinese iscritta all’Ordine dei giornalisti della Toscana, tra le prime in Italia.

30 anni, corrispondente da Prato per La Nazione, Miaomiao ha da poco ottenuto il tesserino.

Come raccontato in un articolo a La Nazione il suo obiettivo è soprattutto contribuire a far conoscere la comunità cinese agli italiani, al di là degli stereotipi, e nello stesso tempo raccontare gli italiani ai cinesi di Prato.

“È un vero piacere aver firmato il suo tesserino - ha commentato il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini - Ci auguriamo di poter accogliere presto altri giornalisti cinesi, così da poter contribuire all’integrazione tra culture diverse”.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana