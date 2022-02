Minaccia di morte dopo un furto a I Gigli, arrestato

Indossa i vestiti che avrebbe rubato e per fuggire minaccia di morte gli addetti alla vigilanza. Un 21enne con precedenti, originario dell'Albania, è stato arrestato da parte dei carabinieri nel negozio Primark del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. I militari della stazione di San Piero a Ponti hanno riportato l'uomo alla calma e poi hanno proceduto all'arresto. Dopo il processo per direttissima per la convalida dell'arresto, è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire dall'abitazione in certi orari. Il negozio è tornato in possesso della merce rubata.