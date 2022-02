Riciclo e riuso, torna 'Nonlobuttovia' a Empoli: gli appuntamenti di febbraio

Dai mobili per arredare casa al vestiario, all’oggettistica varia da cucina e non solo. Tornano le aperture al pubblico di 'Nonlobuttovia' ad Avane e al Palazzo delle Esposizioni, lato parcheggio alberato, nel mese di febbraio.

Appuntamenti domenicali e infrasettimanali dedicati al riuso e al riciclo, allestiti negli spazi gestiti dall'associazione Lilliput Empoli.

Domenica 6 febbraio 2022, porte aperte al PalaExpo, con ‘Nonlobuttovia Mobili’, dalle 10 alle 12.30, dove è possibile trovare tutto il necessario per arredare la propria casa ma anche portare mobili usati. Le altre aperture sono: domenica 20, giovedì 10 e giovedì 24 febbraio, sempre dalle 10 alle 12.30.

Mentre, ‘Nonlobuttovia Avane’, in Via Magolo, effettuerà la consueta apertura la seconda domenica del mese e quindi appuntamento domenica 13 febbraio con orario dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30. Ad Avane sarà possibile prendere e portare oggetti e vestiario in buono stato. È tutto gratuito, ma è necessaria la tessera annuale, al costo di 5 euro che è possibile farla direttamente sul posto.

Gli ingressi in entrambi i casi saranno nel rispetto delle misure anti contagio attualmente in vigore.

