Orti urbani a Empoli, bando per tre appezzamenti a Carraia

È stato pubblicato il bando per la concessione per cinque anni di 3 terreni agricoli nell’area di Carraia, a Empoli.

I lotti fanno parte del progetto ‘Centomila Orti in Toscana’, partito nel 2020, che prevede l'utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici incolti per realizzare aree agricole a uso domestico o per attività sociali.

Nello specifico i tre terreni, gestiti dalla Cooperativa Sociale SintesiMinerva, si trovano in piazza Volta, a fianco della ferrovia, in fondo a viale IV Novembre.

Si tratta di appezzamenti di dimensione variabile dai 36 ai 40mq, tutti delimitati da apposite recinzioni, con presa d’acqua per l’irrigazione. Potranno essere coltivati solo per uso familiare.

Il commento dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini: "Grazie alla cooperativa Sintesi Minerva per aver deciso di rimettere a bando tre orti che i cittadini, anche a causa delle conseguenze della pandemia, non potevano più curare, ma che sono molto richiesti da quanti non hanno fatto in tempo a partecipare al bando precedente.

I criteri sono sempre gli stessi: garantire l’intergenerazionalità, offrendo a cittadini di età diverse la possibilità di coltivare un orto, dalle giovani coppie fino agli anziani, con un occhio attento alle persone fragili e alle famiglie numerose.

L’allestimento di orti sociali è una delle occasioni più importanti per consentire ad ogni cittadino di percepire il terreno come bene comune, che va salvaguardato e tutelato. Per queste ragioni l'amministrazione crede molto in questo progetto".

CHI PUÒ FARE RICHIESTA

L’avviso e scaricabile al link https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/avviso-pubblico-assegnazione-di-tre-orti-urbani-carraia

Gli orti sono affidati in gestione a residenti nel territorio del Comune di Empoli, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando.

È possibile ottenere un solo terreno per ogni nucleo familiare. L’assegnazione degli orti avviene attraverso una graduatoria, i cui criteri sono fissati dal Regolamento allegato al bando.

Gli assegnatari degli orti sono tenuti al pagamento di una quota annuale di gestione, stabilita ogni anno dal Concessionario di concerto con il Concedente.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente o da altro membro del nucleo familiare.

COME CANDIDARSI

Gli interessati devono presentare la domanda sull’apposito modulo (in allegato qui) e consegnarlo a mano presso la sede della Cooperativa SintesiMinerva, in via Pio La Torre n.7, a Empoli, entro e non oltre il giorno 1 marzo 2022 alle 16. Oltre al modulo compilato sarà necessario presentare la copia di un documento di identità e l’ISEE-2022.

La graduatoria provvisoria sarà redatta entro 10 giorni dalla chiusura del Bando da una apposita Commissione e sarà resa disponibile, a partire dal giorno 15 Marzo 2022 e fino al giorno 30 Marzo 2022 presso gli Sportelli URP del Comune di Empoli, sul sito del Comune di Empoli, sul sito della Cooperativa SintesiMinerva (www.sintesiminerva.com) e sulla pagina facebook della stessa (Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa