Piazza Guido Guerra e nuovo teatro, Empoli cerca 7 milioni dal Pnrr

Nella seduta consiliare di ieri sera, lunedì 31 gennaio 2022, il sindaco Brenda Barnini, ha informato l’assemblea di una grande novità e opportunità che si è presentata in questi giorni, unica per il Comune di Empoli che può davvero riuscire a recuperare l’intera area di piazza Guido Guerra, dove all’interno sarà costruito il Teatro comunale il Ferruccio.

Una possibilità che diventa in poco tempo opportunità: concorrere immediatamente a un bando ministeriale con fondi PNRR messo a disposizione dalla città Metropolitana di Firenze, con un progetto più ampio e complesso che riguarda la rigenerazione urbana dell’intera area di piazza Guido Guerra che contiene tutto l’inserimento urbanistico e architettonico dell’area.

Al centro c’è la realizzazione del Teatro comunale il Ferruccio, ma include anche la riorganizzazione delle aree a parcheggio e delle viabilità di accesso/uscita con nuovi percorsi pedonali e ciclabili, sviluppo e riqualificazione delle aree a verde limitrofe e ampliamento di aree di sosta, recupero di tutto l’esistente.

Il progetto andrà presentato entro la fine del mese di febbraio. Un’accelerazione sul percorso di progettazione che vede gli uffici già al lavoro, alla ricerca di figure professionali specifiche del settore per la costruzione del teatro.

Tale progetto comporta la variazione di bilancio per 7.000.000 di euro in raccordo con la proposta di partecipazione al bando ministeriale per l’assegnazione di fondi PNRR che prevede un costo complessivo dell’intervento di 10.000.000 euro.

La realizzazione del teatro è già inserita nell’Elenco delle opere pubbliche 2022-2023-2024-annualità 2024 per un importo di 3.000.000 di euro che prevede la sola costruzione dell’immobile.

Brenda Barnini, sindaco del Comune di Empoli, ha spiegato: "L’intervento sul Palazzo delle Esposizioni e su piazza Guido Guerra è molto importante. Storicamente quello spazio serviva alla esposizione delle confezioni e non va eliminato ma recuperato. L’opportunità che abbiamo di fronte che è quello di un finanziamento per rigenerare tutta l’area, è il compimento di un’idea di città che si sta pian piano disegnando e che avrà molto di più da offrire ai suoi cittadini. Con la partecipazione a questo bando non si interrompe il percorso partecipativo sul nuovo teatro ma anzi sono in programma altre tappe. Si fa davvero concreta la prospettiva di avere risorse da destinare a questo grande investimento culturale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa