Picchia badante 45enne, denunciata 72enne a Pisa

Ha picchiato con pugni e graffi alla faccia e alla testa la badante 45enne. Per questo una 72enne pisana è stata denunciata dalla polizia per lesioni personali. I fatti risalgono a dicembre 2021. La badante dell'Est Europa fu aggredita per futili motivi, in quel frangente intervennero anche le volanti a riportare la calma. La vittima dell'aggressione ha poi sporto denuncia, allegando il referto con 7 giorni di prognosi. Dopo aver ascoltato anche un testimone dei fatti è stata denunciata la 72enne.