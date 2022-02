Sorpreso a rubare, estrae una pistola: paura in un supermercato a Novoli

Ha estratto una pistola in un supermercato e ha minacciato delle persone, poi è fuggito. Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di martedì 1 febbraio a Firenze, alla Coop di Novoli in via Forlanini. Un uomo è stato sorpreso a rubare superalcolici, il personale del negozio lo ha fermato e il ladro ha estratto l'arma. L'ha puntata contro gli addetti prima di darsi alla fuga. Avrebbe agito con un complice, che è stato fermato dalla polizia. In base alle prime informazioni, si tratterebbe di un giovane la cui identità è in corso di accertamento.