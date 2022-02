Poste chiuse da 3 mesi dopo l'assalto al bancomat, la sindaca: "Nessuna rassicurazione"

L’ufficio postale di Santa Maria a Monte l’8 novembre 2021 ha subito un furto ed è stata fatta saltare la postazione bancomat con danni che hanno reso inagibili i locali.

Sono circa 3 mesi che Santa Maria a Monte è senza un servizio essenziale per i cittadini come quello delle poste. Non solo non è possibile usare il Bancomat ma per i servizi delle poste i nostri cittadini si devono recare all’ufficio di Castelfranco con evidenti problemi logistici.

L’ufficio postale di Santa Maria a Monte, è per molti, in particolare per la popolazione più anziana, un punto di riferimento importante dove poter svolgere numerosi servizi. In un periodo poi, come questo, in cui la pandemia ci ha messo tutti, e continua a metterci, a dura prova, trovare chiuso e abbandonato l'ufficio postale per i nostri cittadini è una difficoltà in più, che aumenta la mancanza di certezze.

Ho personalmente telefonato più volte agli uffici di vari livelli delle Poste Italiane e per 4 volte ho scritto per sollecitate la riapertura, offrendo anche collaborazioni e possibili soluzioni alternative per sopperire con situazioni temporanee e chiedendo il potenziamento dell'apertura pomeridiana di Montecalvoli o proponendo altri locali.

L'ultima risposta ufficiale delle Poste risale al 23 Dicembre 2021 dove ho ricevuto rassicurazioni per una sicura riapertura degli uffici entro i primi 2 mesi dell'anno 2022 e che avrei avuto una comunicazione della “data certa” per la riapertura. Ad oggi non c'è traccia di lavori in corso necessari per la ripresa del servizio sul nostro territorio.

In questi giorni ho di nuovo fatto presente, nonostante il Comune non abbia competenze o responsabilità, la necessità della riapertura e di fare presto per rappresentare un’esigenza che molti cittadini sentono urgente e indifferibile. Resto in attesa, fiduciosa, che entro fine Febbraio Santa Maria a Monte possa riavere funzionante l’ufficio Postale.

Ilaria Parrella, comune di Santa Maria a Monte