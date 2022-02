Quattro appartamenti ad affitto agevolato a Montelupo, scadenza a fine febbraio

Il Comune di Montelupo Fiorentino è proprietario di quattro appartamenti in piazza dell’Unione Europea, che negli anni sono stati usati per vari scopi: ospitare i cittadini senza abitazione a seguito del crollo del muro di via Marconi, dare ristoro al personale sanitario nella prima fase dell’emergenza Covid, ospitare gli artisti che arrivano in residenza a Montelupo.

La Giunta comunale ha deciso di mettere a disposizione le quattro unità immobiliari per dare sostegno a famiglie in una situazione di difficoltà transitoria: saranno concessi in affitto a canone agevolato.

Nel bando sono state individuate alcune categorie specifiche a cui dare priorità:

1. genitori separati non assegnatari della casa coniugale;

2. nuclei monogenitoriali con uno o più figli a carico.

Viene data la possibilità di prendere gli appartamenti in affitto per 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni. Il canone varia in base alle dimensioni e al fatto che alcuni sono arredati, altri no.

Per fare domanda è necessario essere residenti a Montelupo Fiorentino da almeno 24 mesi e avere un Isee compreso fra 12.500 e 35.000 euro.

Anche in questo caso, inoltre, l’affitto non dovrà pesare più del 30% del reddito.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa