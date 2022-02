La polizia è intervenuta in tre locali e in un minimarket in centro a Firenze nel weekend, per violazione delle norme anti Covid. Il titolare di uno dei locali è stato denunciato per inosservanda del provvedimento: aveva infatti riaperto l'esercizio in via del Castello d'Altafronte nonostante la precedente chiusura imposta a seguito di una precedente violazione delle regole contro il contagio. L'uomo rischia anche una denuncia per rimozione dei sigilli.