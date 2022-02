Ricercato da anni, la polizia lo trova a Pisa: arrestato

Doveva scontare cinque anni di carcere per reati di tipo finanziario e anche inerenti alla droga. La polizia lo ha rintracciato in un'abitazione poco fuori Pisa e lo ha arrestato. In manette un 65enne pisano, che negli anni '90 a Pisa aveva commesso reati riguardo gli stupefacenti e più di recente si è reso protagonista di altri reati a Roma, Brescia e Cremona. Ricercato inizialmente a Roma, ma invano, poi è stato trovato vicino a Pisa, dove un tempo l'uomo risiedeva. Adesso si trova al Don Bosco.