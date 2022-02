Ripartono i lavori per la pista ciclabile a Signa

Riprendono questa mattina i lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Arte della Paglia e via delle Bertesche. Dopo lo stop delle ultime settimane – che ha comunque sempre permesso la fruizione della ciclabile nel tratto dai Renai a via Amendola -, il cantiere riparte proprio dal tratto di via delle Bertesche che - dice il sindaco Giampiero Fossi - “è il tratto più importante in termini di sicurezza e di accessibilità al Cimitero di San Mauro”

“In questo periodo si è resa necessaria la predisposizione di una variante al progetto originale: questo, oltre a superare alcuni problemi di natura tecnica, ci ha offerto l’occasione di apportare sensibili miglioramenti al progetto”, dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Andrea Di Natale, “Anzitutto il tracciato della ciclabile non sarà più sul rilevato strutturale stradale in affiancamento al tracciato stradale– garanzia di una pista con sede propria – ma sarà posto al margine del fosso di piano in un contesto ambientale migliore e senza tratti in salita, ma soprattutto a distanza dal tracciato stradale, con dunque maggior sicurezza dal punto di vista viabilistico; in più, i lavori garantiranno la predisposizione dell’illuminazione stradale sull’ultimo tratto di via Arte della Paglia (da via Amendola a via delle Bertesche) e su tutta via delle Bertesche con un ritorno favorevole in termini di sicurezza e riqualificazione della zona che collega a San Mauro”

La ciclabile, che sarà resa pienamente fruibile entro la stagione estiva 2022, “è un tassello importante per la nostra comunità. Stiamo lavorando alla costruzione di una rete di ciclabili che attraversi tutto il territorio comunale; inoltre vogliamo inserire questo percorso all’interno della rete ciclabile sovracomunale, con particolare riferimento alla Ciclovia del Sole e alla ciclopista dell’Arno”, conclude il sindaco Fossi.

Fonte: Comune di Signa