I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio poco dopo le 18.30 in via di Moschignano a Vaiano.

Un uomo di 67 anni è uscito con la propria auto dalla carreggiata, precipitando per svariati metri nella sottostante scarpata. I vigili del fuoco, intervenuti anche con il nucleo SAF, hanno provveduto ad estrarre il 67enne che è stato poi affidato al personale del 118 e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato.