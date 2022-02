Sequestrate mascherine e cover iPhone contraffatte all'Osmannoro: 200mila euro di valore

Lo scorso dicembre la polizia ha scoperto e sequestrato in un magazzino all’Osmannoro merce destinata alla vendita che, per le caratteristiche presentate, appariva contraffatta: si tratta di quasi 4.000 zainetti di un noto brand e 233 cover per Iphone.

Nei giorni scorsi perizie tecniche sul materiale sequestrato hanno confermato che si trattava effettivamente di oggetti contraffatti, la cui immissione sul mercato avrebbe potuto provocare ingenti danni alle aziende del settore che ne gestiscono i marchi: solo gli zainetti avrebbero potuto fruttare introiti illeciti per oltre 200.000 euro.

La titolare del fondo, una cittadina cinese di 40 anni è stata denunciata per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.

Sempre durante il medesimo controllo nel fondo, gli stessi agenti della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Rifredi hanno anche rinvenuto e sequestrato 23.700 mascherine chirurgiche senza alcuna attestazione di provenienza e conformità.