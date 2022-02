Settignano e Mantignano tra le aree di Firenze con minore copertura internet

Migliorare la connettività in città e ampliare le aree coperte dalla fibra. Con questo obiettivo l’assessorato all’Innovazione del Comune di Firenze ha aderito all’iniziativa promossa da Regione Toscana e Anci per raccogliere informazioni sulla disponibilità e adeguatezza della connettività sul territorio, che è di competenza degli operatori privati. Per questo, accedendo alla piattaforma resa disponibile dalla Regione Toscana, il Comune ha georeferenziato le aree del territorio comunale che soffrono di problemi di copertura scarsa o inadeguata, partendo dalle segnalazioni fatte dai cittadini che, specie negli ultimi due anni, caratterizzati da una forte crescita dell’utilizzo di internet per motivi di studio e di lavoro, hanno avuto modo di valutare la qualità della copertura presente.

Questo ha consentito di georeferenziare le aree più critiche, come Settignano, Cascine del Riccio e Ugnano-Mantignano o le zone di via Boito e via Ottone Rosai. L’intento è quello di portare, per il tramite della Regione Toscana, le segnalazioni all’attenzione del governo e contribuire alla definizione degli avvisi pubblici Infratel-Invitalia, per indirizzare al meglio le azioni di cablaggio previste e finanziate nel Pnrr.

“Per l’assegnazione dei fondi Pnrr destinati alla connettività dei territori - ha spiegato l’assessore all’Innovazione, Sistemi informativi e Smart city Cecilia Del Re -, il governo si basa al momento su dati forniti dagli operatori di telecomunicazioni, non dai territori. Per questo motivo la Regione Toscana ha pensato di coinvolgere i comuni nella raccolta delle problematiche di connettività da inviare a Roma per arrivare a un confronto e ad avvisi pubblici basati anche sulle segnalazioni che arrivano direttamente dai territori. Ringrazio quindi l’assessore regionale ai Sistemi informativi Stefano Ciuoffo e la Regione Toscana che hanno preso in carico questo importante aspetto della crescita digitale del territorio.

Il Comune di Firenze - ha proseguito Del Re - è da sempre attivo nel promuovere iniziative per favorire la crescita digitale dell'Amministrazione e del territorio, con particolare attenzione alla diffusione delle competenze digitali e al superamento del digital divide. In questo contesto, l’effettiva possibilità di accedere a internet costituisce il prerequisito per consentire a cittadini, studenti, professionisti e imprese di fruire dei servizi e dei benefici offerti dalle tecnologie digitali: ancor più importante in questo periodo storico di emergenza sanitaria e utilizzo della rete per servizi, lavoro e relazioni”.

Nell’ambito dell’indagine Firenze Prossima realizzata nel 2021 dall’Amministrazione in vista dell’adozione dei nuovi strumenti urbanistici, sono stati messi a confronto i dati sull’utilizzo dei servizi online prima e dopo l’emergenza pandemica. E’ emerso che circa due cittadini su cinque non avevano mai utilizzato i servizi online del Comune prima dell’emergenza. Da un confronto pre e post pandemia sui servizi digitali del Comune si è registrato un boom del +559%. Per nuove segnalazioni: direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa