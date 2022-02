Sicurezza Rio Maggiore, l'inaugurazione del ponte 'Peppino Impastato' a Livorno

Mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico il Rio Maggiore in uno dei tratti più urbanizzati di Livorno e allo stesso tempo risolvere un importante problema di viabilità senza creare disagi alla popolazioni, tenendo collegate la zona di Salviano con i quartieri La Leccia e La Scopaia. Ecco le finalità del nuovo ponte 'Peppino Impastato', realizzato in seguito alle criticità riscontrate al ponte di Salviano dopo l’alluvione del 2017.

L’opera sarà inaugurata mercoledì 2 febbraio alle 12, 30 dal presidente della Regione Eugenio Giani insieme all’assessore alla difesa del suolo Monia Monni e al sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Il ritrovo con i giornalisti è fissato all’angolo fra via Conti e via Peppino Impastato (qui la posizione esatta: https://goo.gl/maps/3c1HY2P7xQaVcWhP7)

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa