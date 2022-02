Traghetto urta il molo a Portoferraio, feriti due passeggeri

Due passeggeri, un uomo e una donna di 73 anni, a bordo di un traghetto diretto all’isola d'Elba e partito da Piombino (Livorno), sono rimasti feriti perché all'arrivo a Portoferraio, durante la fase di attracco, l’imbarcazione su cui viaggiavano ha urtato con il bulbo di prua contro la banchina del molo Massimo.

L'impatto ha fatto cadere alcuni passeggeri, tra cui i due feriti. Ad avere la peggio una donna di 73 anni di Capoliveri, che ha sbattuto la testa a terra, ed è stata trasferita nel tardo pomeriggio con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Livorno per una problematica neurologica. L’uomo, invece, ha riportato conseguenze meno gravi ed è stato soccorso dalla Croce Rossa di Campo nell'Elba, per essere poi trasportato all'ospedale di Portoferraio per accertamenti.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio della guardia costiera di Portoferraio, mentre il traghetto ha riportato uno squarcio sul bulbo di prua.