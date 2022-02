"Abbiamo approvato in giunta la delibera per intitolare una strada a David Sassoli. Gioia e orgoglio per questa decisione. Firenze legherà per sempre una parte di sé a questo grande uomo. Ringrazio la commissione consiliare e il prefetto per il loro sostegno".

Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella su Twitter.