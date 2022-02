Use Gross vuole rialzare la testa sul campo di Alba

Cancellare la sconfitta di sabato a rimettersi in marcia. E’ con questi obiettivi che l’Use Computer Gross si appresta ad affrontare la trasferta di mercoledì sul campo di Alba (palla a due ore 18.30, arbitri Cassina di Desio e Di Pilato di Paderno Dugnano), match di recupero della quattordicesima giornata del girone di andata rinviata per positività di alcuni giocatori piemontesi.

Per i biancorossi si tratta di una gara particolarmente impegnativa visto che gli avversari viaggiano nella zona medio alta della classifica e quindi sono un cliente particolarmente temibile, specie sul proprio parquet.

La LR Basketball è una società sportiva nata dalla collaborazione di due realtà storiche del territorio piemontese, l’Olimpo Basket Alba che anche l’anno scorso fu avversaria dell’Use e il Basket Team '71 Bra.

Allenata da coach Luca Jacomuzzi, sta come detto disputando un campionato molto positivo anche se, nell’ultimo turno, ha perso sul campo della Sangiorgese mentre, nel precedente match interno con la Pl Livorno, aveva portato a casa la vittoria.

Ma, in questa fase, oltre che all’avversario la Computer Gross è chiamata a guardare soprattutto a sè stessa visto che sta attraversando un periodo particolarmente difficile con ben sette sconfitte nelle ultime otto partite e con in vista il derby in programma sabato prossimo a Firenze.

Insomma, una settimana impegnativa per la squadra di coach Corbinelli, due partite che daranno molte risposte sul futuro della squadra e sulla corsa verso la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket Empoli