Variazione bilancio Empoli, ok di Pd e Questa è Empoli: "Città sempre più vicina ai cittadini"

I gruppi del Partito democratico e Questa è Empoli, durante il consiglio comunale di ieri, hanno espresso un voto convintamente favorevole riguardo alle variazioni di bilancio del piano delle opere pubbliche e del programma forniture-servizi, nelle quali fa la parte del leone il finanziamento del nuovo teatro cittadino.

"Ritengo importante sottolineare - spiega Maria Cira D’Antuono, consigliera di Questa è Empoli - la lungimiranza dell'amministrazione Barnini in una visione di città sempre più vicina ai cittadini, un'amministrazione che sta riconsegnando agli empolesi spazi riqualificati, funzionali, inclusivi e di nuovo interesse. Questa variazione appare pertanto una nuova opportunità da cogliere per riqualificare tutta la zona intorno a dove nascerà il teatro. Il tutto porterà Piazza Guido Guerra e il palazzo delle esposizioni a diventare insieme al nuovo teatro un parco culturale".

"Era fondamentale - continua il capogruppo di Questa è Empoli, Andrea Faraoni - presentare questi atti nel più breve tempo possibile per permettere al nostro ente di partecipare con un progetto di più ampio respiro a un ricco bando ministeriale su fondi PNRR. Basti pensare che la spesa per il teatro era iscritta a bilancio per 3 milioni di euro, mentre con questa modifica mirata a una riqualificazione dell’intera area si può arrivare fino a 10 milioni, nella speranza, come già successo più volte nel recente passato, di risultare vincitori del bando stesso. Inoltre la maggioranza ha espresso anche soddisfazione nell'apprendere che la variazione prevede un incremento dei fondi dedicato al festival Leggenda, un momento importante per tutti i lettori piccoli e meno piccoli, finalizzato a realizzare lo stesso in presenza. Pur elogiando l'operato degli uffici e dell'assessorato competente che pur in piena pandemia hanno realizzato il festival in versione telematica, si è felici di un ritorno in presenza nel rispetto ovviamente delle normative sanitarie vigenti".

Nel corso della seduta del Consiglio comunale i gruppi di PD e Questa è Empoli hanno votato a favore all’ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli e M5S che tratta il tema di aborto e applicazione delle linee guida.

"Seppur consapevoli che l’obiezione di coscienza per medici e operatori sia prevista per legge, è necessario però rivedere come ad oggi è distribuito questo personale e intervenire affinché non ci siano strutture dove l’interruzione di gravidanza di fatto non è garantita per mancanza di personale non obiettore – spiega Laura Mannucci, consigliera comunale del Pd – Nella nostra realtà dell’Empolese Valdelsa la percentuale di medici obiettori è inferiore alla media regionale e nettamente al di sotto di quella nazionale, questo unito al fatto che esiste un percorso ben definito con operatori dedicati, fa sì che il servizio non subisca mai interruzioni, garantendo anche una continuità assistenziale per le pazienti. Crediamo che le procedure vadano snellite e che si arrivi anche nella nostra regione a un protocollo operativo per un unico accesso per l’interruzione farmacologica, come già avviene nella Regione Lazio, e permetta soprattutto in tempo di Covid procedure più snelle, ma ugualmente in linea con le indicazioni nazionali. Siamo infine convinti che la delibera regionale, ad oggi sospesa, che assegna fondi al Forum Toscano delle associazioni per i diritti della famiglia e che quindi finanzia la presenza di associazioni anti-abortiste nei consultori, debba essere definitivamente ritirata".

Fonte: Ufficio stampa