Velodromo alla Ex Montecatini, Pd Castelfiorentino: "Sfida difficile e ambiziosa"

È di ieri l’annuncio del sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni sul possibile futuro della Ex Montecatini.

Un nervo scoperto per la comunità di Castelfiorentino a cui l’amministrazione si è dedicata fin dal primo mandato, al fine di trovare una soluzione che sia definitiva e soddisfacente per un’area dismessa nel centro del paese, ma anche un volano per lo sviluppo della città che sarà.

L’idea è ambiziosa: un centro sportivo di eccellenza dedicato al ciclismo su pista, sotto le arcate di pregio di Pier Luigi Nervi, vincolate e tutelate dalla Soprintendenza. Un velodromo che possa raggruppare le realtà sportive del ciclismo a livello nazionale, dalle piccole società di zona, spesso vivai di grandi campioni, alle grandi realtà internazionali.

"Dopo una prima condivisione con il Sindaco e la Giunta– commenta la segretaria del Pd Castelfiorentino e assessore alla scuola, Francesca Giannì – non possiamo che fare un plauso alla sinergia che riusciremo a creare su questo progetto: prima di tutto nelle varie realtà associative castellane e di zona, al fine di restituire ai Castellani un’area e una struttura che per troppo tempo è stata solo un problema da risolvere; secondariamente nei vari livelli di Governo, che dovranno collaborare per raggiungere questo importante risultato.

La nostra amministrazione si dimostra, ancora una volta, ambiziosa e perseverante lanciando una idea progettuale concreta, dopo aver già incassato contatti fattivi sia con la Soprintendenza che con la Federazione Ciclistica Italiana. La realizzazione di un nuovo, inedito impianto sportivo si aggiungerebbe all’intervento da sette milioni e mezzo già vinto dal Comune con il bando PinQua per la realizzazione di alloggi di housing sociale, ossia l’ennesimo esempio della capacità della Giunta di andare alla ricerca di risorse al di fuori del bilancio comunale. Auspichiamo, come segreteria comunale, una attenta collaborazione su questo progetto in particolare con la Regione Toscana e i nostri esponenti in Consiglio regionale".

"Riteniamo che sia un’opportunità straordinaria – ha dichiarato il sindaco Falorni - che servirà non solo a concludere il progetto di recupero dell’ex Montecatini e a valorizzare l’immobile principale, ovvero il Paraboloide, ma anche a creare una leva di sviluppo per Castelfiorentino, grazie alla collaborazione con un soggetto importante e strutturato in grado di assicurare un consistente afflusso di presenze. Confidiamo che possa essere il progetto giusto per la Federazione Ciclistica Italiana, che di infrastrutture come questa hanno così tanto bisogno".

"La proposta della costruzione di un velodromo di rilievo nazionale è un’ottima idea non solo per Castelfiorentino – ha aggiunto il consigliere regionale Enrico Sostegni - ma per la Regione Toscana, che ha certamente l’esigenza di costruire un impianto per il ciclismo su pista in tempi certi, valorizzando la presenza sul nostro territorio regionale delle tante realtà sportive in ambito, appunto, ciclistico. Come consigliere regionale presenterò una interrogazione che ponga l’attenzione sul progetto di Castelfiorentino e impegni la Giunta regionale a un eventuale cofinanziamento".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa