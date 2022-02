Villa Sonnino si aggiudica il premio Wedding Award, i complimenti di Confcommercio

Per il sesto anno consecutivo Villa Sonnino si aggiudica il premio Wedding Award. Anche l'edizione 2022 vede assegnare il prestigioso riconoscimento alla struttura di San Miniato, conferito dal portale matrimonio.com in base ai punteggi attribuiti dalle coppie che hanno lasciato le loro recensioni sul sito web.

Villa Sonnino ha ottenuto un totale di 94 recensioni da parte delle coppie che hanno scelto la suggestiva location di via Castelvecchio per celebrare le loro nozze, unica struttura ricettiva del territorio di San Miniato e del comprensorio del Cuoio a ricevere il premio che vede protagoniste aziende e professionisti del settore wedding.

“I migliori complimenti a Villa Sonnino e al suo direttore Cesare Andrisano per aver confermato anche in questa occasione la stroardinaria qualità della struttura e del servizio offerto ai clienti” le congratulazioni del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Un riconoscimento di particolare prestigio proprio perché attribuito sulla base dell'esperienza diretta e delle recensioni, che acquisisce ancora più importanza in un periodo così drammatico per il settore wedding e per le attività che lavorano con gli eventi organizzati. Nel 2020 il numero dei matrimoni si è praticamente dimezzato rispetto al 2019, con perdite di fatturato dall'80 fino al 100% per imprese e professionisti del comparto, e anche le previsioni del 2021, in attesa dei dati ufficiali, sono lontane anni luce dai livelli pre-pandemia”.

“In questo contesto assume ancora pià valore il il lavoro e la professionalità di una realtà d'eccellenza come Villa Sonnino” conclude Pieragnoli.

Fonte: Confcommercio Pisa