Vittime di guerra, San Miniato aderisce alla giornata nazionale

Il 1 febbraio ricorre la “Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti nel mondo”, istituita all'unanimità dal Parlamento nel 2017, su impulso dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), per tutelare e rappresentare le vittime civili di guerra e dei loro congiunti. Il Comune di San Miniato ha aderito a questa iniziativa affiggendo uno striscione sulla facciata del Palazzo Comunale con la scritta "Stop alle bombe sui civili" e promuovendo una mozione, presentata da tutti i gruppi consiliari, che sarà discussa e approvata nel consiglio comunale del 3 febbraio, con la quale si promuove la cultura della pace e si ripudia la guerra.

A celebrare questa giornata insieme al sindaco Simone Giglioli e alla vice sindaco Elisa Montanelli, anche il consigliere comunale delegato alla pace Michele Fiaschi, che ricopre anche la carica di consigliere provinciale ANVCG della sezione di Pisa.

"Quest'anno la Giornata sarà dedicata al tema dell'uso delle armi esplosive nelle aree abitate durante i conflitti, secondo i principi espressi dalla campagna Internazionale della rete INEW 'Stop bombing towns and cities', declinata in Italia con lo slogan 'Stop alle bombe sui civili', coordinata dall’ANVCG e di cui fanno parte anche la 'Rete Italiana Pace e Disarmo” e la “Campagna italiana contro le Mine' - dichiara il consigliere Fiaschi -. Lo scorso novembre a Parma, in occasione dell'assemblea Nazionale dell'ANCI, l'ANVCG ha rivolto l'appello a tutti i Comuni di aderire alla celebrazione della Giornata esponendo sul balcone dei propri Municipi lo striscione 'Stop alle bombe sui civili' e di sostenere il percorso diplomatico in corso per l'adozione della Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive, e San Miniato ha scelto di aderire".

"Come amministratori sentiamo di doverci spendere per conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, un modo per farci promotori dei principi dell'articolo 11 della Costituzione, e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra - dichiarano Giglioli e Montanelli -. Un grazie al consigliere Fiaschi e a tutto il consiglio che andrà a votare questa mozione così importante, il Comune di San Miniato non resta indifferente di fronte a simili tematiche e si impegna a dare il proprio contributo per raggiungere un ambizioso obiettivo comune: la pace".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa