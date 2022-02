429, ritirata somma urgenza per lavori su Certaldo. Gandola (Cdx): "Pressappochismo amministrativo"

Gandola (Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento): ritirato l’atto di riconoscimento di somma urgenza per i lavori di sostituzione del giunto stradale sulla RT429. Ennesimo fatto increscioso che getta ombre sulla efficacia amministrativa dell’ente metropolitano

Ritirato in extremis dall’ordine del giorno del Consiglio metropolitano di oggi l’atto di riconoscimento della somma urgenza per i lavori di sostituzione del giunto stradale sulla RT 429; ufficialmente in quanto non ancora controfirmato dal Sindaco.

Siamo esterrefatti, dichiara Paolo Gandola Consigliere metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento che da alcuni mesi segue da vicino, insieme ai consiglieri di Forza Italia del territorio dell’Empolese Valdelsa, le vicessitudini della RT429. “Quando stamattina giunti al secondo punto all’ordine del giorno che recava appunto “la richiesta di riconoscimento della legittimità della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi dell’arti. 191, comma 3 del d.lgs 267/2000 per l’intervento di sostituzione di un giunto di dilatazione sulla RT 429” la ViceSindaco Barnini ci ha comunicato il ritiro dell’atto in quanto mancante della firma del Sindaco Nardella, oggi peraltro assente. Che significato ha questo ritiro in extremis? - si chiede Gandola.

Siamo davvero preoccupati in quanto già la scorsa settimana avevamo espresso le nostre preoccupazioni e perplessità sulla vicende legate alla manutenzione e ai lavori di sistemazione del manto stradale e dei giunti che troppo frequentemente si ammalorano su di una strada di recente costruzione, oggi, a fomentare queste nostre preoccupazioni arriva anche questo mezzo stop, ufficialmente solo tecnico.

La cosa strada è che di fatto l’atto oggi in discussione chiedeva solamente di riconoscere la spesa, peraltro già svolta, per la sostituzione del giunto stradale rotto, l’ennesimo in pochi mesi, ma il passaggio era dovuto dovendo necessariamente procedere al pagamento della ditta che lo ha fornito e installato. La storia della mancata firma non regge o, quantomeno, dimostrerebbe un pressappochismo amministrativo che non credo sia accettabile per un ente pubblico che si dica efficiente ed efficace.

Cercheremo di capirci di più chiedendo maggiori delucidazioni agli uffici, certo è che questo ennesimo fatto dimostri come sulla RT 429 si addensino, ormai troppo spesso, nubi e ombre sinistre - conclude Gandola.