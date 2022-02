A Cerreto Guidi appuntamento con 'Fiabe Sonore'

Iniziato nello scorso mese di Dicembre, prosegue il ciclo “Fiabe Sonore”. Si tratta di un momento di ascolto in cui l’immaginazione si accende e gioca con la fantasia. Sono storie senza età che vengono raccontate con letture musicali dal vivo grazie a sonorità diverse.

Le Fiabe sonore, a cura di Le Foyer, sono rivolte ai piccoli di oggi e ai grandi che sono stati piccoli ieri. Le musiche e le fantasie sonore sono curate da Francesca Bianconi, mentre la Voce narrante è Monia B. Balsamello.

Il prossimo appuntamento è fissato per Sabato 5 Febbraio alle ore 16,30 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” con uno dei capolavori di Sepulveda “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”.

Sepulveda utilizza il linguaggio semplice e concreto dei bambini e sceglie la favola per affrontare riflessioni delicate e profonde. La piccola lumachina, con musica e suoni, prenderà per mano i piccoli presenti per far riscoprire l’importanza della lentezza.

L’ingresso all’ iniziativa è gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa