Anfiteatro di Volterra, nuovi fondi. Mazzeo: "Risorsa per tutta la Toscana"

Arrivano nuovi fondi per l’Anfiteatro di Volterra. Dopo i 4milioni e mezzo già confermati e anticipati dal ministro Dario Franceschini a novembre in occasione della sua visita all’area archeologica, oggi la notizia di ulteriori tre milioni per dare una svolta agli scavi.

Questa seconda tranche di risorse servirà ad accelerare le fasi di scavo e avviare la valorizzazione di una delle “scoperte più straordinarie degli ultimi anni” come sottolineato dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, appena qualche giorno fa appresa la notizia dei primi quattro milioni e mezzo messi a disposizione dal ministero della Cultura.

“Una notizia eccezionale. Nell’arco di una settimana l’Anfiteatro di Volterra è stato oggetto di due importanti stanziamenti da parte del Ministero della Cultura. Si sta parlando – sottolinea il presidente Antonio Mazzeo – di una cifra totale pari a sette milioni e mezzo di euro per il restauro e la valorizzazione del monumento di un sito archeologico che si preannuncia come uno dei più attrattivi del pianeta. Un ulteriore finanziamento che mi ha confermato stamani il sindaco Giacomo Santi e che rappresenta un riconoscimento per il lavoro che in questi anni, come Regione, abbiamo fatto insieme a lui, all'assessore Dario Danti e a tutta l'amministrazione comunale”.

“È evidente – continua Mazzeo - come la sensibilità del ministro Franceschini, in visita all’Anfiteatro nelle settimane scorse, abbia influito su questi finanziamenti che permetteranno a questa scoperta di tornare a una nuova vita. È un’opportunità fino a qualche mese fa impensabile per Volterra e per tutto il territorio. Ne beneficerà quell’area, ma anche l’intera nostra Toscana. Regione costellata da siti archeologici di primaria importanza. Sarà un lavoro lungo, laborioso, affidato a esperti appassionati e di grande competenza, guidati dalla scopritrice dell’Anfiteatro, l’archeologa Elena Sorge, che nel 2015 causalmente si è trovata di fronte a questa meraviglia nascosta. L’ho già detto recentemente, sono orgoglioso che la Toscana potrà restituire al mondo un’opera straordinaria, ricca di storia e fascino, unica nel suo genere. Aspettiamo con trepidazione il proseguo degli scavi, chissà che non ci regalino altre sorprese”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa