Asl Toscana centro e solidarietà: oltre 2mila felpe donate al personale sanitario

La generosità di Pangaia & Beste fa squadra e dimostra vicinanza agli operatori sanitari del Santo Stefano e degli altri ospedali dell’ASL Toscana Centro che da due anni sono impegnati nell’emergenza sanitaria.

Questa mattina presso il Beste HUB di via Bologna, lo spazio operativo della divisione abbigliamento, alcuni rappresentanti delle professioni sanitarie del Santo Stefano, hanno ritirato pacchi regalo con oltre 2.550 felpe prodotte da Pangaia e consegnate in Italia grazie alla collaborazione di Beste.

Ad accogliere la delegazione sanitaria erano presenti: Matteo Santi amministratore delegato di Beste e altri delegati dell’Azienda di abbigliamento.

Le “Surprise box” con le felpe sono state donate ai rappresentanti delle professioni sanitarie : medici, infermieri, altri operatori della sanità e saranno distribuite all’ospedale di Prato e negli altri ambiti territoriali dell’Azienda Sanitaria. A rappresentare il personale sanitario hanno partecipato: la dottoressa Sara Melani direttrice del Santo Stefano,il dottor Fabrizio Chiesi, medico della direzione sanitaria ospedaliera, la dottoressa Daniela Ammazzini, direttrice infermieristica Area pratese, Stefania De Biase e Roberta Matteoni referenti infermieristiche.

Nel 2020, in piena pandemia, Beste si rese disponibile ad aiutare il mondo sanitario cogliendo l’esigenza di quel momento attraverso l’importazione di mascherine e la produzione di tute protettive per gli operatori sanitari dell’ospedale di Prato coinvolgendo Pangaia che insieme a Beste mise a disposizione 500 tute.

Quest’anno Pangaia ha ricontattato Beste e richiesto la collaborazione per donare delle felpe, prodotte e dedicate al personale sanitario. L’approccio Impact di Pangaia si estende alle organizzazioni ed alle cause che si prendono cura delle persone e del pianeta. L’augurio di Pangaia & Beste è proprio quello di supportare, attraverso la loro donazione, la missione sanitaria di aiuto alle persone.

Le felpe donate saranno destinate esclusivamente al personale sanitario dell’Azienda sanitaria e del territorio, non possono essere rivendute, distrutte o donate ad altre organizzazioni.

“ Un gesto di grande vicinanza – ha detto la dottoressa Sara Melani, direttrice sanitaria del Santo Stefano - che dimostra prova di grande sensibilità nel supportare gli operatori sanitari degli ospedali e delle strutture territoriali che ormai da due anni si impegnano per assistere i pazienti e contrastare la diffusione del Covid-19. Ringrazio Pangaia & Beste a nome di tutto il personale”.

“Un sentito ringraziamento da parte degli infermieri e degli operatori socio sanitari dell’Area Pratese – ha aggiunto Ammazzini. Questa iniziativa ci fa particolarmente piacere perché è dimostrazione di quanto ci sia consapevolezza dell’impegno e motivazione che tutti i colleghi del territorio e dell’ospedale stanno garantendo in questo lungo periodo di pandemia. La policy di queste aziende mira a garantire processi di lavoro eco-sostenibili in linea con i principi professionali di noi sanitari: la tutela dell’ambiente come elemento fondamentale per garantire salute. Per questo ci sentiamo molto affini a tutti gli operatori delle due aziende. ”

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa