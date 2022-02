Auto contro moto, codice rosso per un 22enne a Galleno

Brutto incidente a Galleno, nella frazione fucecchiese al confine con le province di Pisa e Lucca. Un 22enne in scooter è finito contro un'auto, riportando lesioni importanti: la frattura di un braccio e un trauma cranico. Sul posto è giunta la polizia municipale dell'Unione dei comuni oltre a un'ambulanza della Croce d'Oro di Ponte Buggianese, vicina per territorialità. Il giovane è stato trasferito in codice rosso in ambulanza al Cto di Careggi a Firenze.