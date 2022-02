Calcio sostenibile, ma come? Questionario online con la Sant'Anna di Pisa

Un questionario online per individuare miglioramenti nella gestione ambientale degli eventi sportivi, con una particolare attenzione alle attività dei tifosi, legate alla mobilità, è stato lanciato nell'ambito del progetto “Green Coach”, come parte del programma europeo Erasmus+ Sport, che vede come partner il Laboratorio sul Management della Sostenibilità (SuM) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il progetto europeo "Green Coach" si concentra, in particolare, su come mitigare l'impatto ambientale delle organizzazioni calcistiche amatoriali.

Il questionario online resta attivo fino al 28 febbraio e intende valutare il grado di adozione di pratiche di sostenibilità ambientale da parte dei tifosi, i motivi e i benefici associati a iniziative a favore dell'ambiente, nelle attività sportive. La tutela dell'ambiente è oggi un tema centrale e il questionario – spiegano i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna impegnati nel progetto Green Coach, “è un'ottima occasione per individuare nuove semplici pratiche per migliorare il proprio comportamento verso l’ambiente”.

Di seguito il link per accedere al questionario: https://it.surveymonkey.com/r/MWDPV7C.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna