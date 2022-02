"Campioni nella memoria", la mostra trasloca al Museo del calcio

La mostra fotografica "Campioni nella memoria. Storie di atleti deportati nei campi di concentramento" si sposta al al Museo del calcio di Coverciano, nella sala Mario Valitutti, dove verrà allestita domani alle ore 17.

L'evento è organizzato dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, Sezione Oreste Gelli di Firenze, in occasione delle celebrazioni del centenario dell' Unione Sportiva Affrico di Firenze. Durante la cerimonia verrà ricordato Antonio Ceseri, socio onorario della Us Africo deportato nel campo di concentramento di Treuenbrietzen. Interverranno il direttore generale dell'Us Africo Luca Giotti, Paolo Allegretti, Tiziano Lanzini e Barbara Trevisan per l'Unione nazionale veterani dello Sport di Firenze.

La mostra proseguirà fino al 17 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18.