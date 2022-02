Cento anni senza Sidney Sonnino, Montespertoli presente all'evento a Prato

In questo 2022 si celebrano i 100 anni dalla scomparsa di Sidney Sonnino, esponente della Destra Storica, senatore del Regno nel collegio di San Casciano e Montespertoli, dove risiedeva nel Castello di famiglia all’ingresso del paese (al centro di una vasta tenuta agricola dove la famiglia vive ancora oggi).

Nonostante la pandemia da Covid si organizzeranno eventi. In realtà, uno c’è già stato, dopo che il prestigioso Convitto Nazionale Cicognini di Prato - scuola dove ha studiato anche il giovane Gabriele D’Annunzio - ha preso contatto con il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, per sottoporgli un’intervista riguardo la figura di Sonnino.

Autori dell’intervista - sfociata poi in un documento messo a disposizione della scuola come materiale didattico - sono stati gli alunni della classe Quinta A Scienze Applicate. Domande a 360 gradi: da come è percepita la figura di Sonnino dopo un secolo, i pro ed i contro dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria nel primo conflitto mondiale, le innovazioni di Sonnino nelle politiche agrarie e nello sviluppo politico della stessa democrazia a livello locale, nel proprio collegio.

L’intervista è avvenuta nel contesto del programma di Educazione Civica, Inglese e Storia.

"È stato bello rispondere alle interessanti domande degli alunni. In questo 2022 tanti saranno i momenti per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Sidney Sonnino. Sonnino ha lasciato un segno profondo a Montespertoli e per noi è una grande responsabilità e un'importante impegno rappresentarlo e raccontarlo", dichiara il sindaco Alessio Mugnaini.

Sidney Costantino Sonnino, questo il nome per intero, era nato a Pisa l’11 marzo 1847. È morto a Roma il 23 novembre 1922). Il padre era di origini ebraiche, la madre britannica. Era anglicano. Fu ministro delle finanze e ministro del tesoro del Regno d'Italia dal 1893 al 1896, riportò il bilancio dello Stato al pareggio - come sottolineato dallo stesso sindaco Mugnaini nel documento di risposta - e si oppose decisamente alla politica di Francesco Crispi in Etiopia. Fu tra gli “artefici” dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale a fianco dell’Intesa. Sonnino fu liberale conservatore ed esponente della Destra storica.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa