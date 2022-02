Condanna a 7 anni e mezzo per 'don Euro', assolto da autoriciclaggio e droga

Condannato Luca Morini, ex parroco di Massa chiamato 'don Euro' dai suoi vecchi fedeli perché chiedeva spesso soldi per aiutare la chiesa. La condanna per 7 anni e mezzo arriva per l'estorsione al suo ex vescovo e per sostituzione di persona.

Morini si è visto assolto da un episodio di estorsione a una suora, a un altro caso di sostituzione di persona, da autoriciclaggio e cessione di droga.

L'accusa aveva chiesto 8 anni e mezzo di reclusione, la difesa l'assoluzione.

Il tribunale ha riconosciuto la semi infermità mentale di Morini. Sono 4 le parti civili da risarcire, giovani con cui avrebbe avuto relazioni, per 14.000 euro di somma.