Consiglio comunale San Miniato, si parla di Casa Lotti e di donazioni a Cigoli

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) per giovedì 3 febbraio alle 17.30.

In osservanza ai provvedimenti governativi atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali. La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 21.10.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Fondazione Casa Dilvo Lotti”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 21.10.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Transito mezzi pesanti”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 21.10.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Via Rezzaia I”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 30.11.2021 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato”, “Cambiamenti” e “Forza Italia” ad oggetto: “Servizi a Ponte a Egola”.

6. Mozione presentata da tutti i Gruppi Consiliari ad oggetto: “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei Conflitti nel Mondo”.

7. Rettifica catastale di tratto di strada vicinale pubblica denominata “Via Calvaiola” in località La Scala per adeguamento allo stato di fatto. Cessione di area pubblica ed acquisizione di area privata. Sdemanializzazione vecchio tratto e demanializzazione nuovo tratto. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

8. Patrimonio. Accettazione di donazione di aree limitrofe alla scuola primaria L. Cardi in località Cigoli. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

9. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024. Variazione n. 1 (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

10. Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa