Contributi affitti, priorità per famiglie sotto i 34 anni a Scandicci

“I contributi all’affitto sono un aiuto concreto alle famiglie che ogni mese pagano il canone di locazione per la casa, da quest’anno a Scandicci rientrano anche a pieno titolo tra le politiche attive per l’autonomia dei giovani”.

Con queste parole l’assessore alla Casa Yuna Kashi Zadeh illustra la graduatoria definitiva per i contributi all’affitto del bando 2021, con 195 nuclei familiari totali risultati aventi diritto, che per la prima volta fissa come categoria con punteggio di priorità la nuove famiglie composte da giovani (single o in coppia) tra i 18 e i 34 anni: le giovani famiglie in graduatoria definitiva sono 16, pari all’8 percento dei nuclei aventi diritto.

Le altre categorie con priorità di punteggio, presenti già nei precedenti bandi, sono quelle di nuclei con persone ultra sessantacinquenni, che nella graduatoria 2021 sono 44 pari al 23% delle famiglie aventi diritto, con persone con disabilità grave o invalidità superiore ai 2/3, 14 pari al 7% del totale, di nuclei monogenitoriali con figli a carico, 24 ovvero il 12,3%, nuclei con almeno 3 figli a carico, 15 pari al 7,7%.

“L’Amministrazione Comunale punta molto sui contributi all’affitto come misura di sostegno alle famiglie, in particolar modo durante un periodo difficile come questo – dice ancora l’assessore Kashi Zadeh – con la pandemia è emersa anche la necessità di dare una forte risposta ai giovani e al loro bisogno di autonomia abitativa: con l’individuazione della categoria per le famiglie under 34 diamo un primo sostegno concreto, grazie anche alla quota di cofinanziamento del Comune ai fondi regionali che è pari a 97 mila euro”.

I fondi già disponibili al momento (al netto di eventuali ulteriori risorse) per l’erogazione di contributi all’affitto sono quello regionale pari a 185.453 euro, il cofinanziamento di 97 mila euro dell’Amministrazione Comunale, 7.264 euro non utilizzati con un precedente bando per le morosità incolpevoli; l’Amministrazione comunale procederà con l’erogazione delle risorse non appena saranno ultimate le verifiche di legge.

Delle 195 famiglie ammesse in graduatoria, 72 sono nuclei in fascia A con punteggio di priorità, 52 in fascia A senza punteggio di priorità 30 in fascia B con punteggio, 41 in fascia B senza priorità.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa