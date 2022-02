Contributi per le associazioni e le onlus di Certaldo, basta presentare progetti

Il Comune di Certaldo, in esecuzione della determinazione n. 31/2022, ha indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni senza fine di lucro con finalità culturali, turistiche e sociali, a sostegno delle attività ordinarie da realizzare nell’anno 2022.

La concessione dei contributi può essere disposta in favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni o comitati, enti ecclesiastici e altri soggetti dotati di personalità giuridica esercitanti attività senza scopo di lucro. I soggetti che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative devono avere la propria sede nel comune di Certaldo o svolgere prevalentemente la propria attività nel territorio comunale ed essere riconosciuti e costituiti legalmente da almeno sei mesi all’atto della presentazione della richiesta di contributo economico, avere natura risultante da uno statuto redatto nelle forme di legge. Sono esclusi dalla concessione dei contributi le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, anche spontanei o informali, privi di personalità giuridica, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali e i soggetti che abbiano posizione debitorie nei confronti del Comune di Certaldo.

I settori di intervento per i quali può essere presentata la domanda di concessione di contributi economici ordinari sono iniziative culturali, educative e sociali, iniziative turistiche, iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e del territorio e iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni, storici, artistici, nonché delle tradizioni locali.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta con firma autografa oppure firma digitale e dovrà essere presentata, unitamente ai documenti allegati, all’ufficio Protocollo dell’ente nell’orario di apertura al pubblico, oppure trasmesse a mezzo pec all’indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it entro il giorno 30 aprile 2022. Non fa fede la data di spedizione, verranno istruite esclusivamente le domande pervenute entro il termine di scadenza sopra indicato il quale è da intendersi quale termine perentorio.

Tutte le informazioni utili e la modulistica relativa sono consultabili e scaricabili cliccando sul sito web del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it.