Deve essere in carcere, lo trovano in un circolo: arrestato

Ricercato poiché doveva scontare una pena di 4 anni e mezzo di reclusione per una serie di reati, soprattutto nell’ambito degli stupefacenti, da qualche giorno era riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma lunedì sera la polizia lo ha catturato in un circolo ricreativo in via di Novoli a Firenze.

Così è finito in manette un 36enne di origini marocchine. Quando i poliziotti in borghese si sono avvicinati, l’uomo si è dato alla fuga, riuscendo a sparire tra i palazzi della periferia cittadina.

Scattate le sue ricerche, la Polizia ha continuato a battere le strade limitrofe fino a quando lo ha rintracciato in un circolo dove aveva trovato temporaneamente rifugio.