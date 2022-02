Droga, due denunce in centro a Firenze

Due denunce per droga a Firenze nei giorni scorsi sono state effettuate dal personale in borghese del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale.

La prima operazione è avvenuta lo scorso fine settimana nel parco delle Cascine, dove è stato denunciato un 35enne gambiano trovato in possesso di 4 stecche di hashish e 70 euro in contanti. Senza documenti, l’uomo è risultato non avere neppure il permesso di soggiorno e sono emersi altri precedenti simili a suo carico. L’altra operazione il primo febbraio in piazzale Caduti dell’Egeo: un minorenne di nazionalità marocchina, a Firenze senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minori e affidato ai servizi sociali del Comune.