Scarabocchiare sempre e ovunque: Enrico Pantani incontra gli studenti di Pontedera

Il Premio Tuono Pettinato, il riconoscimento che Bibliolandia, la rete documentaria della Provincia di Pisa, ha ideato per omaggiare e ricordare il fumettista pisano Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, prosegue il suo percorso per portare il fumetto anche nelle scuole. Venerdì 4 febbraio, Enrico Pantani, uno dei membri della giuria di qualità del concorso, incontrerà on line alcune classi dell’ITIS Marconi di Pontedera.

L’incontro con il pittore e bibliotecario dal titolo 'Scarabocchiare sempre e ovunque', che fa parte del ciclo 'Il Premio Tuono Pettinato presenta "Esperienze a Fumetti"', è un modo per avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo dell’arte e del fumetto.

Una nuova occasione, dopo quella di dicembre con la giornalista e scrittrice Virginia Tonfoni, per portare il Premio Tuono Pettinato fuori dalle biblioteche e dentro le scuole per permettere ai lettori di incontrare i giurati e approfondire le tematiche relative al mondo del fumetto.

Questa iniziativa rientra nel progetti di promozione della lettura di Bibliolandia, che apre le sue porte ai lettori di tutte le età, con particolare attenzione agli studenti delle scuole locali, che sono stati una parte importante nel processo di scelta del vincitore del concorso.

Dopo che il 31 gennaio si sono chiuse le votazioni on line dei fumetti preferiti, tra quelli scelti dai bibliotecari, ora è il turno della giuria di esperti in materia che dovrà scegliere tra i finalisti il titolo vincitore.

Con Enrico Pantani fanno parte della giuria Lia Remorini, madre di Tuono Pettinato, il giornalista Guido Siliotto, il fumettista Paolo Bacilieri, protagonisti dei prossimi incontri rivolti alle classi, e la giornalista Virginia Tonfoni.

A primavera la premiazione alla biblioteca P. Impastato di Cascina proclamerà il vincitore o la vincitrice di questo primo “Premio Tuono Pettinato”, un modo per ricordare e omaggiare il fumettista pisano, ma anche per promuovere il fumetto tra i lettori di tutte le età.

Per info e per partecipare con la classe ai prossimi incontri: promozionelettura@unione.valdera.pi.it

BIO ENRICO PANTANI

Enrico Pantani è nato a Volterra nel 1975. Laureato in Lettere presso l’Università degli studi di Firenze, si dedica alla pittura e al disegno dal 1998, rendendo pubblico il suo lavoro solo a partire dal 2008.

Ha esposto a Milano (studio Thorimbert), Dro , Trento (Centrale Fies), Napoli (Comicon, invitato da Gipi), Bologna (Maison 22), Modena (Hiro Proshu), Firenze (La corte arte contemporanea), Firenze (Patrizia Pepe), Rimini (Camerechiare), Roma (Tic edizioni), Montichiari (Premio Treccani), Carpi (Spazio Meme), Volterra (Volterra Teatro), Imperia (Gulli arte), Pardubice (Galerie Mesta), San Felice del Beanco (Fondazione Cominelli), Castagneto Carducci (Mutty), Jesi (Acca Accademy), Torino (Paratissima).

All’attività espositiva affianca quella performativa, esibendosi dal vivo durante la tournée di Hamlice, per la regia di Armando Punzo, e la tournée di “Un mistero di sogni avverati” di Massimiliano Larocca.

Tra i suoi libri: Poerismi (Barometz), Er cane (Tic edizioni), Pantani (Bel Ami), Or not magazine (monografia su Enrico Pantani).

Lavora come bibliotecario in Bibliolandia, la rete documentaria della provincia di Pisa. Vive a Pomarance con Paola e le loro bambine (ormai cresciute).

Fonte: Unione Valdera