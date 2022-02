Giorno del Ricordo, gli appuntamenti a Pistoia

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito il 10 febbraio 2004 (legge 92) “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, il Comune di Pistoia e il Comitato Unitario per la difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia (Cudir) hanno organizzato alcune iniziative e commemorazioni per ricordare e diffondere la conoscenza di questa parte della nostra storia.

Venerdì 4 febbraio alle ore 17 nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio sarà inaugurata la mostra di disegni di Riccardo Lenski, artista di origine fiumana, dal titolo “Quadri di Storie dei popoli del confine orientale”, a cura di Associazione Convivio ODV. All’incontro con l’autore interverranno il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il presidente dell'associazione Convivio Gabriele Carradori, Guido Giacometti di Toscana ANVGD e lo storico dell'arte Roberto Agnoletti. La mostra si potrà visitare fino al 24 febbraio negli orari di apertura della biblioteca San Giorgio. Lo scopo dell'esposizione è far conoscere e ripercorrere, attraverso i disegni di Lenski, alcune tracce della storia e delle culture dei popoli del confine orientale e dell'esodo, storia che ha fisicamente toccato nel secondo dopoguerra molte città italiane attraverso vari punti di accoglienza, tra cui anche Pistoia. Per info e prenotazioni delle visite guidate chiamare il 339 6806850 o scrivere all’indirizzo associazioneconvivioodv@gmail.com.

Sempre venerdì 4 febbraio sarà aperta un’altra mostra dal titolo Fascismo. Foibe. Esodo. Le tragedie del confine orientale. 1918-1956 nella Galleria Coop di Pistoia, con lo stesso orario di apertura del punto vendita, fino all’11 febbraio. L'allestimento è realizzato da Fondazione Memoria della Deportazione con il patrocinio della Regione Lombardia, a cura di Fondazione Valore Lavoro, Anpi Comitato Provinciale di Pistoia, Cgil Pistoia e Unicoop sezione di Pistoia.

Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, sono in programma due appuntamenti.

Alle ore 11, in piazza Garibaldi, si svolgerà la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro sul cippo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano - Dalmata e delle vicende del confine orientale italiano. All'iniziativa parteciperà il sindaco Alessandro Tomasi.

Alle ore 17 nella sala Soci Coop di Pistoia si terrà la presentazione del libro Una vicenda del Novecento. Nazionalismi, foibe ed esodo tra storia e narrazione pubblica (Atti del seminario “Il confine non è una semplice linea. Storie e memorie tra antislavismo, foibe ed esodo) a cura di Edoardo Lombardi. Interverranno Aldo Bartoli, presidente Anpi Provinciale Pistoia; Armando Sestani, ISREC Lucca; Stefano Bartolini, direttore Fondazione Valore Lavoro; Edoardo Lombardi, ISRPT Pistoia e Caterina Marini della funzione strumentale per la memoria liceo scientifico Amedeo di Savoia. L'iniziativa è a cura di Anpi provinciale Pistoia, Fondazione Valore lavoro, Cgil Pistoia, Unicoop Pistoia, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa