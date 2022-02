Green pass illimitato per vaccinati, meno Dad per gli studenti

Via libera ai vaccinati anche in zona rossa, chi ha completato il ciclo vaccinale con 3 dosi (o 2 con guarigione dal covid) avrà green pass dalla durata infinita. E poi quarantena ridotta a 5 giorni a scuola e solo per non vaccinata, Dad solo per 5 casi in su fino alle elementari, green pass base per stranieri valido anche per ristoranti e alberghi.

Le regole del green pass cambiano di nuovo, ma in senso meno restrittivo per chi si è sottoposto a vaccinazione, seguendo la curva discendente dei contagi. Il decreto entrerà in vigore nelle prossime ore, con l'entrata effettiva in pratica già da lunedì prossimo. La presentazione è avvenuta a nome del ministro della Salute Roberto Speranza.

DIDATTICA A DISTANZA

Nella bozza si prevede di dimezzare la durata della Dad, che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella quale non è autorizzata la vaccinazione.

Alle elementari, medie e superiori, la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati. Alle primarie, così come per la fascia 0-6, dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo in poi.

GREEN PASS ILLIMITATO

Ogni colore delle Regioni non sarà un problema per i vaccinati. Le restrizioni rimangono per i no vax. Il green pass dopo la riduzione della durata a 6 mesi. Non ci sarà una quarta dose, non è autorizzata. Per cui, invece di far scadere il green pass a marzo per migliaia di italiani, arriverà la durata illimitata senza ulteriori richiami. Chi si è contagiato dopo la prima dose, porterà la durata del certificato a soli 6 mesi.

TURISTI IN HOTEL E RISTORANTI CON PASS BASE

Per gli stranieri l'alloggio in hotel e le consumazioni in ristorante e anche le altre attività per cui sarebbe necessario il green pass rafforzato (sconosciuto all'estero) potranno essere fatti con il green pass base. Chi invece ha un certificato di guarigione o vaccinale da più di sei mesi - compresi quelli ottenuti con Sputnik o con altri vaccini non autorizzati dall'Italia - dovrà mostrare l'esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 se molecolare. Tampone che non è obbligatorio se si è guariti dopo aver completato il ciclo di vaccinazione.