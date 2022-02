Il Palazzo Comunale di Quarrata porterà il nome di Gino Strada e Teresa Sarti

Sabato 5 febbraio alle ore 16.30 in piazza della Vittoria si terrà la cerimonia di intitolazione del Palazzo comunale a Gino Strada e a Teresa Sarti.

Sulla facciata dell’edificio sarà scoperta una targa che riporta i nomi dei due fondatori di Emergency e le seguenti frasi:

Gino Strada (1948 – 2021) è stato tra i fondatori di Emergency e anima dell’associazione. Ha operato, come medico e chirurgo, nei principali teatri di guerra del mondo.

Teresa Sarti (1946 – 2009) è stata presidente di Emergency dal 1994 (anno della fondazione dell’associazione umanitaria) fino alla sua morte.

Teresa Sarti e Gino Strada hanno dedicato la loro vita a favore dell’altro ed in particolare del più debole e bisognoso di cure. Attraverso l’associazione umanitaria Emergency, hanno offerto un pronto soccorso ed un’assistenza sanitaria gratuita e di qualità nei più tragici teatri di guerra e di povertà del mondo, denunciando al contempo gli orrori della guerra al fine di promuovere una diffusa cultura della Pace.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, il coordinatore toscano di Emergency Gabriele Pardo e i referenti di Emergency Pistoia.

Per tutto il mese di febbraio, a partire dal giorno dell’intitolazione, all’interno della prima stanza di ingresso del Palazzo Comunale di piazza della Vittoria sarà presente una mostra fotografica di Emergency sui 20 anni di presenza dell’associazione in Afghanistan con propri ospedali, medici e personale sanitario. Sia durante la cerimonia, che tutti i successivi sabato mattina di febbraio, sarà possibile provare dei particolari visori multimediali, grazie ai quali sarà possibile vivere un’esperienza virtuale, spostandosi a 360° all’interno del centro chirurgico di Kabul e delle storie dei suoi pazienti.

L'intitolazione fa seguito all’approvazione, nel corso del consiglio comunale dello scorso 30 settembre, della mozione presentata da Partito Democratico, Noi per Quarrata e Movimento Cinque Stelle, con la quale si chiedeva, appunto, di dedicare l’edificio comunale ai due fondatori di Emergency.

Nel 1994 Gino Strada e Teresa Sarti fondano insieme Emergency, associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Il primo progetto di Emergency fu in Ruanda, poi in Cambogia, Serbia, Iraq, Eritrea e dal 1998 in Afghanistan, e poi ancora in Sierra Leone, Sudan, Algeria, Angola, Palestina, Nicaragua, Sri Lanka e anche Italia. Dal 1994 ad oggi Emergency ha lavorato in 19 paesi del mondo e curato oltre 11 milioni di persone.

Sia Gino Strada che Teresa Sarti sono stati ospiti in più occasioni della città di Quarrata. Tra queste, si ricordano la Marcia per la Giustizia Agliana-Quarrata del 2003, quando intervenne Gino Strada, quella del 2007, con Teresa Sarti Strada.

